Elezioni 2023, Castellaneta al voto: la sfida per il sindaco è tra Arrè e Di Pippa

Attesissima è, senza dubbio, la sfida a Castellaneta in cui si confrontano due aspiranti sindaco, Francesca Arrè per il centro destra e Gianni Di Pippa per il centrosinistra. A sostegno della prima ci sono 9 le liste, mentre in supporto dell’ex sindaco le liste sono. Qui, la vicenda dell’“anatra zoppa” con il sindaco di centrosinistra, Gianni Di Pippa, e la maggioranza di centrodestra, aveva aperto la strada alla sfiducia e al successivo commissariamento. Di Pippa è sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Di Pippa Sindaco, Pd, Attivisti per Castellaneta. Con Francesca Arrè, le liste Castellaneta Anch’io, Castellaneta Domani, Evviva Castellaneta, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Castellaneta, Buongiorno Castellaneta, Sconvolgiamo Castellaneta, Castellaneta 3.0. Il nuovo sindaco di sicuro, dovrà immediatamente rimboccarsi le maniche perché il predissesto finanziario incombe sulla città.