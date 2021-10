Unioncamere, i dati sono chiari: le imprese joniche richiedono pochi laureati

Studiare non serve, almeno in questa provincia. La disarmante rivelazione giunge dall'ultima indagine mensile del sistema informativo Excelsior. A dire il vero, si era già capito da tempo che una laurea non bastasse a trovare un lavoro decente ma, ora le statistiche dicono anche che non è utile, almeno a soddisfare il fabbisogno occupazionale delle imprese ioniche. Lo hanno dichiarato loro stesse, seppur a campione, evidenziando che non sarà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati