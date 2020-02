Coronavirus, parla il primo contagiato di Puglia: «Ho seguito tutte le direttive, ma sul web mi stanno massacrando»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco (nome di fantasia) affida la sua storia ai social network. Ed è là che racconta il suo viaggio da Codogno - paese della zona rossa circoscritta dal Governo dopo l'accertamento di molteplici casi di coronavirus - a Torricella, in provincia di Taranto , dove risiede. E da dove è stato prelevato perché il tampone praticatogli ha rivelato il contagio. Il primo in Puglia.Marco, 33 anni, carpentiere, è partito per la Lombardia con un volo low cost, per un breve soggiorno in un paesino del Lodigiano, dove abita il fratello, e una visita alla madre, ricoverata in una clinica a Codogno. «La sera prima di andarla a trovare abbiamo sentito in tv le prime notizie sui contagiati da coronavirus, abbiamo persino contattato la casa di cura che, però, ci ha detto di poter andare tranquillamente a trovare la mamma. La mattina seguente, invece, arrivati là ci hanno bloccati e siamo dovuti rientrare a casa senza nemmeno averla potuta vedere».Il soggiorno, iniziato il 19 febbraio, si conclude il 24 febbraio, quando insieme al fratello Marco rientra a casa, a Torricella. «Prima di partire abbiamo contattato tutte le autorità competenti e il medico di base di mia cognata, che ci ha fornito le indicazioni da seguire e che io ho seguito alla lettera. Non avevo alcun sintomo e sono partito, sempre in aereo, mi hanno detto che potevo farlo. E nessuno mi ha controllato: nessun blocco. Arrivato a Torricella, ho avvisato l’amministrazione e il mio medico di base, ma non avevo alcun sintomo. Il medico - spiega ancora Marco - mi ha prescritto di restare in casa, in isolamento con la famiglia e di avvisare subito qualora avessi manifestato febbre o altri sintomi riconducibili al virus e così ho fatto».Il giorno successivo Marco ha la febbre. «Alle 7 ho sentito il medico curante e abbiamo allertato il 112 e il 118, poi mi hanno prelevato e sono stato ricoverato in isolamento. Ora scatenate la vostra cattiveria e i vostri insulti» continua Marco, preso di mira dalla rete. «Spero - conclude - di avere le spalle abbastanza forti. Voi avreste fatto ciò che ho fatto io».