«Niente controlli? Rischiato il disastro ferroviario»: nei guai due custodi dei passaggi a livello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omesso controllo dei passaggi a livello ubicato in agro di Martina Franca, provincia di Taranto , lungo la tratta ferroviaria del Sud Est che unisce Bari a Taranto. È l’imputazione, che presuppone l’esistenza del reato con pericolo di disastro ferroviario, che grava a carico di un uomo e una donna. Entrambi anziani e originari di Martina, i due sono finiti sott’accusa nell’ambito del procedimento aperto dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Antonio Natale.Il magistrato inquirente ha chiuso nei giorni scorsi l’indagine, legata alla denuncia delle Ferrovie del Sud Est e alle indagini di polizia ferroviaria e polizia, contestato il reato di concorso nell’articolo 450 del codice penale.L’incriminazione dei due indagati si spiega nel fatto che a suo tempo l’uomo e la donna avevano firmato una convenzione con le Ferrovie del Sud Est per il controllo del passaggio a livello che ricade in agro di Martina.La denuncia era scattata dopo che in alcune circostanze, i treni che attraversavano quella zona erano stati costretti a fermarsi, accumulando poi ritardi di varia natura, in quanto i macchinisti si accorgevano che i cancelli girevoli, paralleli alla ferrovia, non erano chiusi con i lucchetti.Ciò era una condizione prevista dal rapporto di convenzione stipulato con l’uomo e con la donna, che peraltro hanno un’abitazione adiacente alla zona in cui sono collocati i passaggi a livello.Per la cronaca, nella convenzione è esplicitamente previsto che i cancelli girevoli debbano essere chiusi con lucchetti, le cui chiavi sono state messe nella disponibilità degli indagati.La circostanza che in alcune occasioni i passaggi fossero stati trovati aperti al passaggio dei convogli, e quindi in teoria con esposizione al pericolo di soggetti terzi, aveva allarmato non poco le Ferrovie del Sud Est.Funzionari dell’organismo, a questo proposito, avevano effettuato una ispezione mirata nel novembre dello scorso anno, accertando appunto che i passaggi a livello, privi di automazione, erano incustoditi e non erano stati chiusi con lucchetto. Di qui l’incriminazione dei due custodi.