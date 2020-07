Sorpresa Ferragni duepunti l'influencer in visita al MarTa e a Santa Caterina

Ultimo aggiornamento: 19:52

Dopo le polemiche scatenate dalla decisione del direttore degli Uffizi, Elke Schmidt, di ospitare Chiara Ferragni per una campagna pubblicitaria di Vogue che l'ha fotografata al fianco della Venere di Botticelli, la super influencer in questi giorni nel Salento, ospite di Dior, questa mattina si è recata in visita al museo di Taranto . e nel pomeriggio in visita nella basilica di Santa Caterina a Galatina Sui social, Chiara Ferragni ha postato una foto all'interno della chiesa, facendo migliaia di like incin pochi minuti. In mattinata, invece, la visita al museo Tarantino, chesche ospita ladla storia della Magna Grecia, al fianco della direttrice del MarTa e della direttrice creativa della Maison Dior,Inutile dire che il post su Instagram di quest'ultima, considerata un'eminenza in fatto di moda, glamour ma anche di cultura e femminismo, ha già fatto il pieno di like.