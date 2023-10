Spettacolo a Torre Colimena, c'è una Bugatti cabrio da 5 milioni

Un’altra Bugatti per super ricchi scorrazza in questi giorni per le strade salentine. Ieri sera la sagoma di una fantastica Bugatti W16 Mistral hyper cabrio da 5 milioni di euro è stata vista sfrecciare sulla litoranea salentina a Torre Colimena.

Lo spettacolo

Il bolide immortalato sul litorale di Manduria è uno sfizio per pochi: i 99 esemplari previsti, del costo di 5 milioni di euro l'uno, sono già stati venduti prima ancora della loro presentazione.

A gennaio del 2022 un altro gioiello del gruppo tedesco Volkswagen, era stata avvistata nella stessa località della marina di Manduria. Si trattava di una «Bugatti Centodieci» da 8 milioni di euro, un prototipo dei dieci esemplari esistenti al mondo (uno appartiene a Ronaldo), che era in fase di collaudo sulla pista Nardò Technical Center.