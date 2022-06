Una Lamborghini Huracàn in piazza a Lecce: ma è la supercar della polizia

Una Lamborghini Huracán parcheggiata a Lecce in piazza Sant'Oronzo. Ma questa volta il proprietario ha un nome: si tratta della Poliza di Stato. La Lamborghini Huracán LP-610 infatti è una delle auto in dotazione alla polizia ed è anche molto speciale, oltre ad essere un mezzo di rappresentanza e un potente attrattore per le iniziative della Polizia.

APPROFONDIMENTI LECCE La polizia in piazza con la supercar Lamborghini Huracàn per... LECCE Salento, Lamborghini Huracàn parcheggiata in centro a Lecce LECCE Salento, terra di super car: una Lamborghini Huracàn... IL CASO Bugatti, la supercar non era di uno sceicco. L'azienda svela il...

Il bolide infatti è equipaggiato per il trasporto degli organi con un apposito sistema di conservazione. La supercar infatti è dotata di frigo box, kit di soccorso e defibrillatore, per portare a termine la delicata catena di donazione. Oggi il "bolide" ha fatto capolino in città, nel capoluogo Barocco, per il progetto di Mototerapia a San Donato di Lecce.

La polizia infatti ha incontrato Luisa Rizzo, campionessa italiana di uno sport - il Drone racing - affetta da atrofia muscolare spinale fin dalla nascita è stata insignita dell’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Pur costretta sulla carrozzina, è riuscita a raggiungere primati di velocità e anche a realizzare filmati molto originali e apprezzati sulle bellezze della propria terra, il Salento”: questa la motivazione servita al Presidente per giustificare l’onorificenza.