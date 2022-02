Altro che mistero: la Bugatti che gira per le strade pugliesi è di uno sceicco arabo. Nel Salento per una revisione alle "sospensioni"

E' uno sceicco - e forse non poteva essere altrimenti - il proprietario della Bugatti ("Centodieci") che ha fatto impazzire la Puglia. La fotografia dell'auto - uno dei dieci esemplari in tutto il mondo, una è di Cristiano Ronaldo - ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. I più fortunati sono riusciti perfino a vederla (a toccarla forse no) tra Nardò, Fasano e Porto Cesareo. Qualcun altro si è visto superare dal bolide da da otto milioni di euro sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli.

Chi in questi giorni si è chiesto chi potesse permettersi una quattro ruote (extra)lusso adesso ha finalmente una risposta: si tratta di uno sceicco che no, non ha scelto la Puglia per trascorrere le sue vacanze, ma ha semplicemente consegnato l'auto a meccanici specializzati per un "problema" alle sospensioni. Una volta fatta la revisione, l'auto, in mano ad un pilota esperto, effettuerà alcune prove sulla pista prototipo di Nardò (proprietà Porsche).

La Bugatti dunque sembra che non lascerà il Salento a breve e chi non è ancora riuscito a vederla e a farsi un selfie da condividere sui social, può buon ben sperare nella fortuna di trovarsela sua propria strada.