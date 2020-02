Boato in città, bomba contro il centro scommesse Goldbet

Un tremendo boato nella notte. Un ordigno di medio-basso potenziale è stato fatto esplodere intorno all’1 in via Marche a Taranto. Nel mirino un centro scommesse Goldbet: danni ingenti soprattutto alla saracinesca e alla vetrata d’ingresso oltre ovviamente all’allarme per i cittadini residenti nella zona, svegliati di soprassalto ndel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri del Comando provinciale che si stanno occupando delle indagini. Il gestore avrebbe escluso avvertimenti particolari che potessero far pensare ad un avvertimento così pesante. © RIPRODUZIONE RISERVATA