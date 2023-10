Chi è Vincenzo Annese, il commissario tecnico (pugliese) del Nepal, al debutto in una partita ufficiale. Scelto tra 168 allenatori, dopo anni in giro per il mondo

Vincenzo Annese, da calciatore, ha giocato sempre tra Serie C e D. Si è ritirato a 22 anni e ha iniziato a fare l'allenatore. Oggi è il commissario tecnico del Nepal, che nelle qualificazioni asiatiche al prossimo mondiale, ha pareggiato per 1-1 contro il Laos. Nato e cresciuto in Puglia (è di Molfetta), il tacco d'Italia è stato cruciale anche nella sua crescita calcistica: dai giovanissimi della Fidelis Andria fino al Molfetta, per poi chiudere il settore giovanile a Venezia. Da senior, invece, pochi anni da calciatore: prima il Martina (era in C1) ma solo per tre mesi, poi il Termoli. E ancora il Noicattaro, che era in D, il Mestre (C2), il San Marino. E la decisione a 22 anni di smettere.

Vincenzo Annese, allenatore giramondo

Una vita in panchina, quindi. Laureato in scienze motorie, Vincenzo Annese ha fatto da tecnico anche nel calcio a 5 (Atletico Modugno), per poi andare a Molfetta, in Promozione.

E ancora: le giovanili della Fidelis, da vice a Foggia, l'Equipe Dilettanti (una formazione che permetteva ai calciatori svincolati di allenarsi in estate). La svolta nel 2014, quando decide di girare il mondo a caccia della sua dimensione e va al Saldus, in Serie B lettone. Ha allenato, poi, in Armenia, Estonia, Ghana, Palestina, indonesia, Kosovo, Belize, India (ha vinto due campionati di secondo livello) e ora il Nepal. La sua storia è diventata virale oggi per via di un tweet del giornalista Giuseppe Pastore. Quando fu scelto, l'1 marzo scorso, la Federazione specificò che veniva selezionato tra una rosa di 168 tecnici. Fin qui non ha mai vinto: un pari e un ko nelle due amichevoli e il pareggio di oggi contro il Laos nella prima partita ufficiale. Altro che mete esotiche, Annese adesso ha voglia di emergere: magari facendo un giro un po' più largo rispetto al solito. Tipo passando dal Nepal.