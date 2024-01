La sfida fra Lecce e Juventus, in programma domenica prossima al Via del Mare, sarà anche l’occasione per un confronto a distanza fra Nikola Krstovic e Dusan Vlahovic. Si tratta di due scoperte di Pantaleo Corvino, attuale responsabile dell'area tecnica del Lecce: fu lui che nel 2017 portò il bomber serbo (ora in bianconero) alla Fiorentina, avendo da sempre avuto un fiuto particolare per gli attaccanti. Da Miccoli a Lucarelli, Vucinic, Pellé, Chevanton, Bojinov, a Toni, Mutu, Jovetic, Osvaldo, Ljajic. Per finire, ancora nel Lecce, con il montenegrino. Kristovic e Vlahovic: i due centravanti arrivano alla partita in condizioni diverse. Il giocatore serbo della Juventus è infatti reduce dall’aver messo a segno quattro reti (più due assist) nelle ultime quattro partite, tutte concluse con vittorie dei bianconeri per un totale di 12 punti conquistati. Durante questa striscia Vlahović ha evidenziato tutto il vasto repertorio tecnico di cui dispone, andando a segno di destro, di sinistro e di testa e trovando la via del gol anche su calcio piazzato (contro il Sassuolo nell’ultima di campionato). Tutto questo per smentire quei giudizi troppo affrettati che negli scorsi mesi lo avevano dipinto come un giocatore fuori contesto (non da Juve insomma), affatto in grado di aiutare la compagine bianconera nella corsa scudetto che vede la Juve antagonista dell’Inter.

I numeri

Di tutt’altro tenore è invece lo stato di forma attuale di Krstovic. Il montenegrino, arrivato in Salento durante le ultime battute dello scorso mercato estivo, era partito benissimo, segnando tre gol nelle sue prime tre uscite in giallorosso. Dopo essere andato in rete in un’altra occasione (portando il suo score personale a quota 4 realizzazioni in 7 incontri) l’ex attaccante del Dunajská Streda si è però fermato. Le sue polveri sono diventate bagnate. Dal punto di vista tattico, quando chiamato in causa Krstović ha comunque risposto presente, riuscendo ad aiutare la squadra difendendo palla (la sua specialità), andando al duello aereo con ogni genere di avversario e impegnandosi a fondo nel pressing alto portato dal Lecce in fase difensiva. Certamente manca il gol, elemento essenziale per giudicare un attaccante. Questa prolungata astinenza a volte ha inciso sul comportamento in campo del numero 9 giallorosso, che spesso si è trovato a cercare la soluzione personale anche in situazioni nelle quali sarebbe stato più opportuno scaricare palla su compagni meglio piazzati.