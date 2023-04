Il Lecce in campo all'ora di pranzo: battere la Samp per allungare sul Verona

Non sarà decisiva ma di sicuro la sfida odierna al Via del Mare contro la Sampdoria (ore 12.30) rappresenta per il Lecce il punto di svolta della stagione. Anche alla luce dei risultati ottenuti dalle rivali nella lotta per la salvezza. Il Verona , terz’ultimo in classifica davanti a Cremonese e Samp, ieri sera ha conquistato un punto d’oro sul campo del Napoli: ora gli scaligeri sono a -4 dalla squadra di Baroni. Per fortuna del Lecce sta peggio lo Spezia , sconfitto in casa dalla Lazio: a otto giornate dalla fine, i liguri hanno un vantaggio di tre punti sul Verona. Del gruppone di coda fa parte pure la Salernitana , oggi alle prese con la delicata sfida con il Torino.Ad oggi, va detto, il Lecce è ancora padrone del proprio destino. È chiaro però che dopo aver incassato sei sconfitte consecutive capitan Hjulmand e compagni sono chiamati ad una reazione da tramutarsi nella settima vittoria stagionale. In primis per la classifica, che comincia a destare qualche preoccupazione, e poi anche per la testa dei calciatori. Nel calcio, è noto, le gambe vanno soprattutto se va anche la testa e in questo momento il morale del gruppo non è certamente dei migliori. Ecco perché la gara con la Sampdoria rappresenta il punto di svolta della stagione della squadra giallorossa, protagonista fino al mese di febbraio di un campionato eccellente. È come se dopo il colpaccio di Bergamo contro l’Atalanta si fosse spenta la luce. Basta poco per riaccenderla e la gara odierna contro i doriani è sicuramente un’occasione da cogliere al volo.Il Lecce è una squadra viva è lo ha dimostrato anche nella sfida della scorsa settimana contro il Napoli. La squadra giallorossa ha voglia di risollevarsi ed è pronta a dare battaglia contro qualunque avversario. Lo stesso vale anche per la Sampdoria, fanalino di coda della serie A. I ragazzi allenati da Dejan Stankovic , pur mostrando evidenti limiti tecnici e di concentrazione, hanno sempre lasciato tutto sul rettangolo verde. Salvo poi restare a mani vuote, spesso a causa di errori commessi soprattutto negli ultimi dieci minuti di gara. Superfluo dire che il Lecce si augura che i problemi dei doriani emergano pure oggi al Via del Mare.Tra i giallorossi si profila il ritorno in mezzo al campo del francese Blin con Hjulmand in cabina di regia e probabilmente Maleh nel ruolo di mezz’ala sinistra in luogo dello spagnolo Gonzalez. In attacco Baroni starebbe pensando di dar fiducia al tridente Strefezza -Colombo-Di Francesco. Nella Samp in dubbio Zanoli e Augello mentre torna a disposizione Sabiri. Dirigerà la sfida Mariani della sezione di Aprilia con il quale il Lecce non ha mai vinto.