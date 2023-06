Il Milan pronto a riscattare l'attaccante Colombo: il Lecce si consolerà incassando 1,6 miliondi euro

Dopo aver esercitato il diritto di riscatto di Lorenzo Colombo, impegnandosi a pagare al Milan 2,5 milioni di euro, ora il Lecce si appresta a salutare il giovane centravanti lombardo. Con ogni probabilità infatti il club di Cardinale, entro il termine ultimo fissato per esercitare l'opzione di controriscatto, lunedì 19 giugno, riporterà a Milanello Colombo. Il Lecce perderà un elemento di prospettiva ma avrà comunque modo di consolarsi incassando un bel gruzzolo, circa 1,6 milioni di euro, per la gioia del cassiere del club di via Colonnello Costadura.

Le parole di Trinchera

“Mi risulta che per Colombo il Milan abbia intenzione di esercitare il controriscatto - ha detto il direttore sportivo del Lecce che poi ha parlato anche di Falcone, riscattato dal Lecce per 3,5 milioni di euro -. Per ciò che riguarda invece il nostro portiere siamo in attesa di novità”, ha concluso Trinchera facendo riferimento alla possibilità che la Sampdoria eserciti a sua volta l'opzione per il controriscatto versando al Lecce 1,3 milioni di euro.