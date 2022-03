Lecce, ora servono anche i gol dalla panchina per puntare alla promozione diretta in serie A

Pur disponendo del secondo attacco più prolifico della serie B con 49 reti realizzate in 31 partite, il Lecce fino a questo momento non ha potuto contare sui gol realizzati dai calciatori della panchina. O meglio, l’ha fatto solo in minima parte. Come è noto, molto spesso le partite di calcio vengono decise da coloro che entrano in campo a gara iniziata, uno dei motivi per i quali gli allenatori cercano di sfruttare al massimo le cinque...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati