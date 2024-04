«Grave fallo di gioco». Krstovic fuori un turno, sanzionato anche Blin

L’attaccante giallorossoo dal giudice sportivo dopo i fatti di. L'attaccante montenegrino, si legge sul comunicato del giudice sportivo, ha ricevuto il cartellino rosso «per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco». Krstovic , tentando a gamba tesa di stoppare il pallone, aveva colpito al busto Chuwkwueze. Non pochi commentatori televisivi hanno manifestato dissenso circa tale decisione. E ha fatto discutere anche il raffronto con l’analogo fallo commesso domenica mattina da Saelemaekers, centrocampista del Bologna, su Zortea, difensore del Frosinone: scorrettezza punita dall’arbitro Orsato con il cartellino giallo. Il fischietto di Milan- Lecce però ha anche negato un sacrosanto calcio di rigore ai salentini, causato dall’atterramento di Almqvist da parte di Theo Hernandez. Il gioco è proseguito sebbene il difensore rossonero avesse colpito alla testa con una ginocchiata l’ala destra giallorossa. Il giudice sportivo della serie A ha inflitto un’, in aggiunta al cartellino giallo comminato allo stesso giocatore durante l’incontro col Milan, partita diretta dal signor Luca Massimi. Il mediano francese era stato ammonito al 34’ minuto per proteste nei confronti dell’arbitro. Ma, essendo il capitano della squadra, Blin è stato punito anche con l’ammenda.