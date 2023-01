La voglia del Lecce di riprendere la corsa interrotta bruscamente a Verona è davvero tanta. La sconfitta del Bentegodi, giunta dopo una serie positiva di sei turni, ha lasciato un senso di profonda amarezza nel gruppo guidato da Marco Baroni. “Se potessi vorrei rigiocare la partita con l’Hellas perché quel primo tempo al limite della perfezione avrebbe meritato un epilogo migliore per la mia squadra”, ha sottolineato il tecnico dei giallorossi in occasione del forum organizzato presso la redazione del Nuovo Quotidiano di Puglia.

E allora ecco presentarsi subito l’occasione giusta per dare inizio ad un altro filotto di risultati utili. La Salernitana di Davide Nicola è di scena questa sera allo stadio Via del Mare nel match inaugurale del girone di ritorno. Non è sicuramente una partita come le altre, Lecce-Salernitana è la “partita” per diversi motivi. Intanto, i punti in palio hanno un valore altissimo in chiave-salvezza. I ragazzi di Baroni hanno già fatto propria la sfida dell’andata giocata all’Arechi grazie alle prodezze di Ceesay e di Strefezza, ora sono pronti a sferrare un altro duro attacco alla porta dei campani ora difesa dal leggendario Ochoa il cui arrivo d’urgenza al capezzale del club del presidente Iervolino non ha ancora prodotto i risultati sperati. Non a caso la Salernitana ha la difesa più perforata di tutto il campionato di serie A con 37 gol al passivo contro i 22 incassati dal Lecce. Di conseguenza, i presupposti per centrare la quinta vittoria stagionale ci sono tutti solo che, come ha più volte ammonito in questi giorni mister Baroni, Hjulmand e compagni dovranno scendere in campo con il piglio giusto e con la consapevolezza di poter far male agli avversari che, di sicuro, daranno fondo a tutte le proprie energie per evitare l’ennesimo capitombolo della stagione.

La sfida tra Lecce e Salernitana sarà vissuta intensamente anche sugli spalti dove, ancora una volta, ci sarà il tutto esaurito, limitatamente ai posti disponibili. Da una parte circa 24 mila tifosi di fede giallorossa, dall’altra 1.075 supporter salernitani che, come spesso accade in occasione delle sfide contro il Lecce, godranno anche del supporto dei tifosi gemellati del Bari. Sarà dunque una sfida nella sfida che nessuno vorrà perdere.

Baroni con ogni probabilità darà fiducia agli stessi uomini che hanno affrontato il Verona con la sola eccezione di Pezzella in luogo dell’infortunato Gallo. A differenza di Umtiti, Gendrey e Blin, pure loro usciti malconci dalla sfida con l’Hellas, il giovane terzino sinistro palermitano non ha recuperato al cento per cento dal pestone rimediato nel corso del primo tempo e di conseguenza cederà il posto da titolare al collega che scalpita per conquistare la fiducia del tecnico e di tutto l’ambiente salentino.

Una curiosità sul direttore di gara, Davide Massa della sezione di Imperia. Nei cinque precedenti con il Lecce la squadra giallorossa non ha mai vinto. Lo score parla di 2 pareggi e 3 sconfitte. A distanza di 12 anni dal primo “incrocio” probabilmente è arrivato il momento di sfatare anche questo tabù. Da segnalare infine la cessione di Marcin Listkowski al Brescia e del Primavera Stefano Milli al Cesena.