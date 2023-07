E' ufficiale: Falcone torna al Lecce. Il portiere firma un contratto di 5 anni

Mancava soltanto l'ufficialità ed è arrivata pochi minuti fa. Wladimiro Falcone torna al Lecce. Il portiere romano, 28 anni, lascia la Sampdoria per trasferirsi definitivamente al club giallorosso per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Per lui contratto fino al 30 giugno 2028.

La nota del club

"L'Us Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone dall'U.C. Sampdoria. Il portiere romano, che ha sottoscritto un accordo della durata di

cinque anni, raggiungerà la squadra domani mattina nel ritiro di Folgaria".