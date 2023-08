Il Lecce a caccia di conferme in casa della Fiorentina. Krstovic parte dalla panchina

Si torna in campo con tanta voglia di continuare a stupire. È il desiderio che accompagna ilnel primo esame in trasferta della stagione. Un test indubbiamente arduo, quasi proibitivo attende oggi capitane compagni chiamati ad affrontare la, ovvero la squadra della serie A più in forma del momento. Al netto del passo falso di giovedì scorso in Conference League sul campo del Rapid Vienna, i viola hanno cominciato il campionato di serie A 2023-2024 “asfaltando” a domicilio ildell’ex Gilardino. Gli uomini allenati da Vincenzo Italiano hanno dato dimostrazione della propria forza offrendo un calcio piacevole e soprattutto redditizio. Non a caso, molti addetti ai lavori hanno inserito la Fiorentina tra le possibili sorprese di questo campionato.Lo sa bene Roberto, tecnico del Lecce, fresco di successo all’esordio in campionato contro la Lazio. Il tecnico dei salentini nel corso della settimana ha studiato a fondo gli avversari cercando di individuare qualche punto debole su cui puntare nel corso dei novanta e più minuti di partita. Fermo restando che oggi il Lecce dovrà dare necessariamente il 110 per cento per sperare di tornare a casa con un risultato positivo.È altrettanto vero che la squadra giallorossa scenderà in campo al “Franchi” portando in dote una condizione psico-fisica molto buona. Un aspetto messo in risalto anche da mister D’Aversa nella conferenza stampa della vigilia: «La vittoria con la Lazio ha dato al gruppo grande entusiasmo, ora sta a noi cavalcarlo», ha sottolineato il tecnico abruzzese senza però tralasciare l’invito rivolto ai suoi ragazzi di tenere alta la concentrazione. Rispetto al match con i biancocelesti sono arrivati in gruppo i vari, Faticanti e Oudin ma soltanto il primo, l’attaccante montenegrino, è salito ieri pomeriggio sul charter noleggiato dal Lecce per il trasferimento a Firenze.saranno a disposizione dello staff tecnico per la prossima gara con la Salernitana, in programma il 3 settembre al Via del Mare. Inizia invece oggi a Firenze l’avventura di Krstovic con la maglia giallorossa: il nuovo numero 9 del Lecce partirà dalla panchina avendo fin qui sostenuto un solo allenamento con i nuovi compagni di squadra. E poi nella scelta di mister D’Aversa c’è da tener conto anche della buona prestazione offerta dai giallorossi contro la Lazio, con capitanschierato al centro dell’attacco nella veste di, con Almqvist e Banda piazzati sulle corsie esterne. La formazione anti-Fiorentina sarà in pratica la stessa di domenica scorsa probabilmente con il ritorno di Gallo sulla fascia sinistra della linea di difesa. Non sarà del match il giovane attaccante Voelkerling, autorizzato a raggiungere l’Olanda per sottoporsi alle visite mediche di rito per conto del Vitesse. A proposito: la campagna trasferimenti estiva chiuderà i battenti venerdì 1 settembre e fino a quel giorno potrà accadere ancora di tutto. Corvino e Trinchera sono pronti a colpire ancora.