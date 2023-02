Primavera 1, il Lecce batte il Frosinone e conquista il primo posto

Impresa della Primavera 1 del Lecce che batte il Frosinone e conquista il primo posto in classifica in compagnia del Torino, a sua volta vittorioso nel confronto casalingo con l'Atalanta. La squadra giallorossa, allenata dal tecnico Federico Coppitelli, ha approfittato del turno casalingo per spiccare il volo, complice anche la sconfitta della Roma sul campo del Bologna. La vittoria contro il Frosinone, prima del match di ieri a pari punti con i salentini, è stata meritata: 3-2 il risultato finale con le reti messe a segno da Corfitzen nel primo tempo, quindi Burnete su rigore e Daka nella ripresa. Per i ciociari Cangianello ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 mentre Bracaglia ha messo a segno quella del definitivo 2-3.

Ecco il tabellino dell'incontro:

Lecce: Borbei, Pascalau , Hasic, Salomaa (26’st Daka), Burnete, Berisha, Dorgu, Munoz, Samek (34’st Minerva), McJannet, Corfitzen (44’st Russo). In panchina: Moccia, Leone, Bruhn, Bruns, Nikko, Borgo, Hegland, Kljun, Davis. Allenatore: Federico Coppitelli

Frosinone: Palmisani, Kamensek, Selvini, Cangianiello (38’st Jirillo), Condello, Maestrelli, Ferrieri, Peres (25’st Milazzo), Mulattieri (29’st Pera), Afi (38’st Voncina), Bracaglia . In panchina: Di Chiara, Rosati, Stefanelli, Gomes Miller, Pozzi, Macej, Stazi, Maura. Allenatore: Giorgio Gorgone.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.

Marcatori: 30’pt Corfitzen, 37’pt Cangianiello, 36’st Burnete (R), 41’st Daka, 49’st Bracaglia