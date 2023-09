Youth League, storico esordio del Lecce contro i greci dell'Olympiacos

Saranno i greci dell'a tenere a battesimo ilnello storico esordio in. I giallorossi, vincitori della scudetto, affronteranno la formazione greca nel primo turno eliminatorio della più importante manifestazione calcistica giovanile. Il sorteggio è stato effettuato pochi minuti fa a Nyon, in Svizzera, dove per il club giallorosso erano presenti l'amministratore delegato, il segretario Imparato e con loro anche il team manager della Primavera De Toma. La vincente della sfida tra Lecce e Olympiacos affronterà nel secondo turno eliminatorio la vincente del confronto tra gli azeri del Gabala SC e gli ungheresi dell'Akadémia FC.