Sessantasei palloni a disposizione (il giallorosso ad averne toccati di più), venti giocati in avanti con successo, 11 recuperati…tutti questi dati certificano l’impatto avuto da Gabriel Strefezza nella sfida pareggiata dal Lecce in casa contro il Sassuolo nell’anticipo di venerdì scorso. Un punto che lascia l’amaro in bocca dato che i padroni di casa meritavano di più, ma che certifica per il tecnico Roberto D’Aversa il fatto di aver recuperato Strefezza alla causa. Non che il capitano si fosse perso. Tuttavia, è innegabile come l’inizio di stagione sia stato alquanto complicato per lui. All’inizio di questo nuovo ciclo tecnico infatti l’idea di D’Aversa sembrava essere quella di impiegare l’italo-brasiliano da falso nueve. Così lo si era visto operare in precampionato (a Cadice ad esempio, per il trofeo Ramon de Carranza) e anche nella prima uscita ufficiale della nuova stagione, contro il Como in coppa Italia. E Strefezza ha risposto presente, sciorinando buone prestazioni nella nuova posizione, in funzione della quale doveva gestire il doppio compito di arretrare sulla trequarti per aiutare lo sviluppo della manovra giallorossa e per rifinirla e di andare in verticale attaccando la profondità in situazione di contropiede. In questa stessa posizione Strefezza è stato utilizzato nelle sfide iniziali di campionato contro Lazio e Fiorentina. In quest’ultima occasione, con l’ingresso nella ripresa di Krstovic, il numero 27 giallorosso è stato impiegato per un tratto di gara anche da trequartista. Quando poi l’inserimento Krstovic si è completato, col montenegrino che ha raggiunto una condizione idonea per scendere in campo dal primo minuto, gli spazi per Strefezza si sono ridotti. Contro Salernitana e Monza infatti D’Aversa, che nel frattempo aveva battezzato Banda e Almqvist come prime scelte sulle fasce, ha fatto partire Strefezza dalla panchina.

