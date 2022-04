"Ha fatto la pipì oltre la linea di fondo", squalificato un calciatore di Serie C. Salterà la partita playoff

Avrebbe fatto la pipì nei pressi di un palo dell'illuminazione, di fatto nel recinto di gioco. E' questa la motivazione per la quale un calciatore della Turris, Enrico Zampa, è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. Sarebbe accaduto nella partita di domenica scorsa contro la Paganese (vinta 4-2 dalla squadra di Torre del Greco).

APPROFONDIMENTI COME FUNZIONA Playoff Serie C, gli accoppiamenti: le tre pugliesi giocano in casa....

Le motivazioni del giudice

Il giudice sportivo di Lega Pro ha testualmente scritto nelle motivazioni della squalifica: "per avere tenuto una condotta non corretta al 25°minuto del primo tempo ed al 6°minuto del secondo tempo, in quanto in entrambe le occasioni, mentre si trovava in panchina, si allontanava dalla stessa e urinava presso un palo dell’illuminazione ubicato oltre la linea di fondo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.)".

(Foto: Turris Calcio)