Playoff Serie C, gli accoppiamenti: le tre pugliesi giocano in casa. Regolamento e calendario

Playoff Serie C, ecco gli accoppiamenti: il Monopoli giocherà contro il Picerno, che ha pareggiato contro il Taranto nell'ultima giornata di campionato. La Virtus trova il Monterosi, dopo un ko per 4-0 pesante per le dimensioni in casa della Juve Stabia. Il Foggia batte l'Avellino e si regala la sfida contro la Turris allo Zaccheria.

Monopoli-Picerno

Virtus Francavilla-Monterosi

Foggia-Turris

Il regolamento

Si giocherà domenica prossima (1 maggio) il primo turno: le partite dureranno 90 minuti, non c'è la possibilità dei supplementari. In caso di parità al 90' andrà avanti la squadra meglio classificata, quindi quella che gioca in casa. Per tutte e tre le pugliesi ci sarebbe la possibilità di pareggiare. Al secondo turno entra in scena la quarta classificata, cioè l'Avellino.

Foto: Federico Antonellis