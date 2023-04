La Sampdoria frena lo Spezia, che va a -1 dal Lecce. La protesta dei tifosi blucerchiati: fumogeni in campo e gara sospesa

La Sampdoria frena lo Spezia, che guadagna un punto e va a +1 dal Verona e a una sola lunghezza dal Lecce, che domani sarà impegnato a San Siro contro il Milan. Una serata tesa al Ferraris, con la Samp che dopo aver fermato il Lecce al Via del Mare, fa lo sgambetto anche allo Spezia, ma ora ha bisogno di un miracolo per salvarsi.

Per la cronaca: a segno Amione per i blucerchiati, pareggio di Verde all'inizio del secondo tempo. Poi la partita è stata interrotta per il lancio di fumogeni in campo da parte della Gradinata Sud, di fede sampdoriana, in aperta contestazione alla propria società e a Massimo Ferrero. Lo speaker ha annunciato la fine dell'incontro, se i tifosi non avessero smesso di lanciare materiale pirotecnico in campo. Da lì il ritorno alla normalità, con un recupero di 15'.