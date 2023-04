Ibra forse, Giroud e Colombo no. Il valzer degli attaccanti alla vigilia di Milan-Lecce

Marco Baroni perde Lorenzo Colombo, Stefano Pioli perde Olivier Giroud. E spunta Ibra. Lo strano valzer sulle punte il giorno prima di Milan-Lecce. I rossoneri non avranno Giroud, «che è stato un pò tartassato al tendine del polpaccio nelle ultime partite», ha detto Pioli in conferenza prepartita. Recupera, però, Zlatan Ibrahimovic. «Sta bene, ha un'autonomia limitata però è convocato». Potrebbe anche entrare a gara in corso, almeno per un minutaggio per quanto basso.

Colombo out: ecco perché

Non ci sarà neppure Colombo. Baroni ha spiegato che ha la febbre e che sarebbe poco prudente portarlo a Milano in aereo con gli altri componenti della rosa. Era l'ex che avrebbe ritrovato "casa", quel San Siro dove aveva segnato in Europa League. Ibra in allenamento lo chiamava Hulk. Per Colombo sarebbe stata l'occasione di giocare contro la squadra che ne detiene il cartellino, contro una serie di amici conosciuti negli anni a Milano. Giocherà Ceesay, che all'andata segnò al Milan.