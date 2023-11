Lecce perfetto fino al 91', poi lo psicodramma: la Roma la ribalta nel recupero e vince

Se fosse finita al 90' avrebbe vinto il Lecce. E invece è finita al 97', e nel recupero la Roma ha prima pareggiato e poi ha trovato il gol del vantaggio. Psicodramma Lecce all'Olimpico. Le emozioni tutte all'inizio e alla fine della partita: dopo 2' Falcone para un rigore a Lukaku. Il Lecce si salva, poi resiste e a 18' dalla fine passa in vantaggio con Almqvist (bravo Banda a costruire un'azione bellissima). Il Lecce sfiora anche il raddoppio ma nel recupero Azmoun e Lukaku la ribaltano e vince la squadra di Mourinho. Lecce a un passo dall'impresa capitale, ma così fa ancora più male.

Roma-Lecce live

48' Clamoroso all'Olimpico: la Roma la ribalta.

Lukaku in area di rigore ha battuto Falcone. 2-1 per la Roma. Psicodramma Lecce: dal paradiso all'inferno in due minuti.

46' Al primo minuto di recupero il pareggio della Roma: ha segnato Sardar Azmoun di testa su cross da sinistra. 1-1

28' Il Lecce è in vantaggio! Gran giocata di Banda, che si accentra e in scivolata serve Almqvist, bravo a spingere dentro. Giallorossi in vantaggio all'Olimpico.

1' Inizia la ripresa!

Fine primo tempo: un Lecce volitivo negli ultimi 10', tiene a bada una Roma capace di creare un paio di buone occasioni e poco altro. Dopo 3 minuti il calcio di rigore parato da Falcone a Lukaku il primo sliding doors della partita. Nel possesso meglio i capitolini: 57 a 43.

Buona partita della Roma nella prima mezzora, un Lecce ordinato si difende come può e prova a ripartire. Pericoloso Dybala con un tiro.

4' SUPER FALCONE! Para il rigore calciato da Lukaku (non sbagliava dal 2017) e salva il risultato.

3' Calcio di rigore per la Roma. L'arbitro ha visto un tocco di mano. L'impressione è di un fischio molto fiscale, ma il tocco sembra esserci (per quanto è quasi impercettibile).

2' La Roma chiede un rigore per un tocco di mano di Baschirotto in area su tiro di Dybala. L'arbitro va al Var.

1' Partita iniziata all'Olimpico

Minuto di raccoglimento all'Olimpico per ricordare le vittime dell'alluvione in Toscana. Il Lecce è in campo in tenuta completamente bianca.

Il pre-partita

La Roma per risollevarsi dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro, il Lecce per superare un momento non semplice e per dimostrare che quell'avvio di campionato sorprendente non era frutto del caso. All'Olimpico Roma-Lecce. Segui gli aggiornamenti live.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa