Paura e tensione sulla statale 16: gli ultras del Lecce lanciano bombe carta e interviene la polizia per evitare scontri coi tifosi del Brindisi

Tensione sulla statale 16 al passaggio degli ultras del Lecce diretti a nella capitale, dove la squadra salentina incontrerà alle 18 la Roma. Solo l'intervento della polizia ha evitato, questa mattina a Brindisi, problemi maggiori e rischi per la sicurezza, con il contatto tra le due tifoserie dopo l'esplosione di alcune bombe carta di alcuni ultras del Lecce, secondo le ricostruzioni degli inquirenti. Sulla base delle prime ricostruzioni, i tifosi salentini avrebbero iniziato a lanciare petardi mentre si trovavano in auto e, successivamente, anche all'interno di una stazione di servizio, creando non pochi problemi al traffico ma, per fortuna, senza che ci fosse alcun ferito.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto sono intx\ervenute le pattiglie della polizia, a seguito delle segnalazioni di diversi automobilisti. L'obiettivo era quello di evitare che, sul tratto interessato dai disordini, potessero verificarsi scontri con i tifosi brindisini a causa non solo del comportamento degli altri ultras ma anche della forte rivalità tra le due tifoserie. I supporter brindisini, infatti, all'incirca negli stessi momenti erano in partenza per la provincia di Napoli, dove la squadra del capoluogo messapico, sempre nel tardo pomeriggio di oggi, disputera il match contro il Giugliano.