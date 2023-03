Beto "mina" la bomba dopo oltre trent'anni: la punizione di Barbas sui social del Lecce

"Immagini che puoi sentire". E c'è Juan Barbas sul pallone per calciare una punizione. La testa, inevitabilmente, va al "Beto mina la bomba". Tanto che il Lecce scrive su Facebook, iniziando quel coro: "Beto, Beto, Beto...".

La settimana amarcord del campione argentino ha visto anche un passaggio dall'allenamento del Lecce ad Acaya. E la palla sul calcio di punizione, come dimostra la gallery fotografica (a cura di Marco Lezzi), è finita in porta. Vecchie abitudini e nuove sensazioni: domenica prima della partita contro il Torino verrà consegnata una targa sia a Beto che a Pedro Pablo Pasculli, anche lui protagonista nel primo Lecce in A.