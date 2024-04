Nardò basket, vittoria rinfrancante in chiave salvezza. Ora la trasferta di Roma

Hdl Nardò Basket torna alla vittoria nella penultima gara della fase a "orologio". Una prova convincente contro Moncada Energy Fortitudo Agrigento, che frutta due punti di enorme importanza e che restituisce fiducia e morale. Trascinata dagli americani Smith e Stewart jr. (57 punti in due), la squadra granata esegue alla perfezione il compito, nonostante un pasticcio arbitrale nel finale di match che ha scaldato gli animi e forse riaperto una contesa praticamente a senso unico. Il finale è 89-76. È una giornata molto positiva anche per la contestuale sconfitta di Luiss Roma, prossimo avversario del Nardò. Con l'orizzonte del girone salvezza, la gara di domenica prossima vale una fetta di stagione. Per il Toro sarà una settimana di passione. Ci sarà da lavorare sul campo e in infermeria, con gli infortuni di Iannuzzi e Maspero da decifrare. E ci saranno anche da capire gli effetti dell'espulsione di Smith. In ogni caso, a Roma servirà un'altra prestazione maiuscola, un Toro determinato, lucido ed efficace come quello di domenica sera. Una vittoria nella capitale sarebbe un patrimonio di inestimabile valore per salvare la A2.