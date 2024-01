Il Nardò esonera coach Di Carlo, fatale la sconfitta a Rimini

La terza sconfitta consecutiva dell'Hdl Nardò nel campionato di basket di serie A2 è costata la panchina all'allenatore Gennaro Di Carlo. In queste ore il club granata ha reso ufficiale la decisione. Questo il comunicato: "La società Hdl Nardò Basket ha sollevato Gennaro Di Carlo dall’incarico di capo allenatore. Arrivato a Nardò nel giugno 2022, il coach campano ha guidato il Toro nello scorso campionato conquistando lo storico traguardo dei playoff di A2. La serie con Cantù, con la decisiva sconfitta in gara 4, resta il momento più alto della storia della pallacanestro di Nardò e del Salento. Il club ringrazia il coach per il suo lavoro e gli augura il miglior prosieguo possibile per la sua carriera. Il nome del nuovo head coach di Nardò Basket sarà comunicato nelle prossime ore". Attualmente Nardò è in ottava posizione del girone rosso di A2 con 16 punti, ultimo posto utile per disputare i playoff promozione. Su 20 partite, 8 vittore e 12 sconfitte. Tuttavia è a soli due punti dai playout (dalla 9a alla 11a posizione, mentre la 12a squadra retrocede direttamente). Situazione, quindi, che resta delicatissima anche per il coach che verrà.