Hdl Nardò, arriva Forlì. Pronti il miniabbonamento 2X1 e la raccolta per la Caritas

All'improvviso la sfida casalinga a Unieuro Forlì appare più ardua del previsto per Hdl Nardò Basket. Il ko a Udine e le incertezze sulle disponibilità e la condizione degli uomini da opporre ai romagnoli hanno elevato il grado di difficoltà di una partita già complicata. Gli avversari di turno, che hanno vinto senza grossi problemi con Cento, fanno già calcoli eccitanti: vincere a Lecce e giocarsi il primo posto domenica in casa con la Fortitudo Bologna. Coach Gennaro Di Carlo deve fare i conti con il forfait sicuro di Russ Smith, con quello probabile di Lazar Nikolic e con la condizione approssimativa di Wayne Stewart jr., che prima che con Allen, Cinciarini e Johnson dovrà lottare in queste ore con un mal di schiena che lo tartassa dal riscaldamento di Udine. Serve raschiare il barile della determinazione, della lucidità e di tutto quello che serve contro una Pallacanestro 2.015 Forlì che ha talento ed esperienza, che ha vinto nove partite su dodici, che ha un roster invidiabile e che ha ambizioni da vendere. La partita d'andata, peraltro, resta una delle prove peggiori del Toro in questa stagione.

Per riprendere la corsa, dunque, occorre l'impresa e le imprese di Hdl si fanno solo e soltanto con l'aiuto del popolo granata. Per questo, guardando all'orizzonte bello e impossibile della doppia, ravvicinata, sfida casalinga domani a Forlì e domenica a Trieste (10 dicembre, ore 18), è pronto il mini abbonamento 2X1, una promozione valida per le due partite grazie alla quale è possibile acquistare l'ingresso appunto per due partite al prezzo di una. Il mini abbonamento, come sempre, potrà essere acquistato sul portale Vivaticket al link https://tinyurl.com/nardominiabbonamento, presso Tabaccheria Tondo di via Bonfante n. 33, Tabaccheria Romano di via Raho n. 9, tutti i punti vendita Vivaticket oppure presso la sede del Nardò Basket di via Volta n. 5. Ai prezzi standard sarà applicato il supplemento base di 1 euro per la prevendita. Sarà possibile, inoltre, acquistare il mini abbonamento al botteghino del Pala San Giuseppe prima della partita di mercoledì. La tariffa ridotta è riservata a under 16 e studenti UniSalento. I prezzi. Il tagliando in Tribuna A costa 15 euro, il ridotto 7 euro; il tagliando in Tribuna B 12 euro, il ridotto 6 euro; il tagliando per la gradinata 10 euro, il ridotto 5 euro.

“Veniamo da una partita complicata - dice il coach Gennaro Di Carlo - ma nonostante tutto abbiamo dimostrato capacità di adattamento all’emergenza e di reazione, oltre che una buona difesa. Sono cose che ci torneranno utili, sconfitta a parte. C’è dispiacere per la situazione relativa agli infortunati perché avremmo voluto affrontare queste quattro grandi squadre con il roster al completo. Oltre a Smith, non sappiamo se con Forlì avremo disponibili Stewart e Nikolic. Faremo comunque il nostro meglio contro un grande avversario”. “La sconfitta a Udine - aggiunge l'ala Matteo Ferrara - ci ha insegnato tanto, gli avversari adesso cominciano a rispettarci. Dispiace per il ko, ma è una partita che ci tornerà utile. Questa è una settimana tostissima, perché Forlì e Trieste sono due big del campionato, sono in salute e verranno a Lecce per vincere. Ma noi dobbiamo difendere il fattore campo, senza timore di nessuno. Da questo punto di vista siamo molto sereni”.

Capitolo infermeria. Domani Russ Smith non sarà disponibile per infortunio. Da verificare le condizioni di Lazar Nikolic e Wayne Stewart jr. Si gioca, dunque, domani al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Palla a due alle ore 20:45. Gli arbitri sono Marco Vita di Ancona (An), Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV) e Andrea Cassinadri di Bibbiano (Re). Ma non c'è solo il campo, perché Hdl Nardò Basket non è solo pallacanestro. Sino a sabato 9 dicembre, infatti, nella sede di via Volta n. 5 è aperta una raccolta solidale di generi alimentari che saranno poi destinati alla mensa della Caritas della Diocesi di Nardò Gallipoli. L'invito è quello di non dimenticare mai che ci sono famiglie che hanno bisogno e difficoltà silenziose che meritano attenzione. Chiunque può passare e donare quello che vuole e quello che può. Nello specifico, generi alimentari non deperibili, quindi scatolame (preferibilmente tonno e ceci), pasta (penne), salsa, ecc.. La sede è aperta ogni giorno (escluso domenica), dalle ore 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30.