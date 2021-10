Meccariello si è ripreso il Lecce: con lui in campo tre vittorie nelle ultime quattro partite

Partire ad ogni inizio stagione con l’etichetta di rincalzo e poi diventare puntualmente un punto fermo della squadra. È il destino che accompagna ormai da anni l’esperienza in giallorosso di Biagio Meccariello, 30 anni, difensore centrale originario del Sannio, da quattro stagioni in forza al Lecce del presidente Sticchi Damiani. Venerdì scorso, nel big-match casalingo contro il Monza, vinto quasi in scioltezza dagli uomini di Marco Baroni,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati