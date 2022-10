C osa succede a questo Lecce? O meglio: cosa deve succedere perché sia la squadra che vuole Baroni? L’allenatore continua a ripetere le stesse cose da settimane, auspicando un miglioramento soprattutto in fase offensiva; predicando coraggio, determinazione, attenzione. C ontro la Juventus il Lecce ha fatto vedere ancora una volta i propri limiti. I giallorossi vanno a corrente alternata. Ha nno dato l’illusione di poter indirizzare la partita in un certo modo: in 17 minuti hanno provocato quattro ammonizioni dei giocatori bianconeri, ma via via la Juventus ha preso le misure alla squadra leccese dimostrando una tenuta nervosa propria di giocatori di esperienza. La scintilla non è scoccata. Fino al 44’ del secondo tempo Szczesny è rimasto a guardare. Nessun tiro nello specchio da parte del Lecce. Della fase offensiva si è già detto tanto, ma i risultati non arrivano. Dopo dodici giornate è un aspetto da migliorare. Il principale. Perché per vincere bisogna fare gol. La formazione di Baroni è in difficoltà nei metri in cui deve squarciare le difese avversarie. Ceesay e compagni hanno segnato solo nove reti. Peggio dei giallorossi ha fatto solo la Sampdoria con sei gol all’attivo. Da settimane l’allenatore del Lecce Baroni va ripetendo che bisogna migliorare la fase d’attacco, che si può migliorare solo con il lavoro. Ma il lavoro non sta pagando.

Morale da ricostruire