Il Lecce regge un tempo, poi è Vlahovic show. La Juventus vince e va in testa

Lecce-Juventus: per D'Aversa il sogno di mettere in cantina lo scalpo di una big, per Allegri la missione primo posto, visto che l'Inter non giocherà nel weekend (ma domani in Supercoppa). Al Via del Mare calcio d'inizio alle 20.45, davanti a quasi 30mila spettatori (potrebbe essere record assoluto in stagione e negli ultimi anni). L'impianto leccese mette l'abito da grande serata: gli occhi del calcio italiano sono rivolti tutti qui. Sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito di Quotidiano.

Diretta a cura di Giuseppe Andriani

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri