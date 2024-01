Il giallorosso Rafia in gol in Coppa d'Africa: suo il gol della Tunisia col Mali

C'è lo zampino di Hamzanell'1-1 tra, gara valida per la seconda giornata della. Il centrocampista del, schierato nella formazione titolare dopo aver assistito dalla panchina alla gara d'esordio nella competizione africana, ha battuto il portiere del Mali al 20' del primo tempo pareggiando la rete iniziale della nazionale maliana. Va detto che Rafia è rimasto in campo fino al 23' del secondo tempo quando è stato richiamato in panchina per far posto a Srafi. La Tunisia, che aveva perso la gara d'esordio con la Namibia, affronterà nell'ultimo turno il. Una gara che dovrà vincere per evitare l'eliminazione.