Lecce-Juventus, in 28 mila domani al Via del Mare. Bianconeri senza Chiesa e Rabiot

Ci sarà il pienone domani allo stadio Via del Mare di Lecce in occasione della sfida tra i padroni di casa e la Juventus. I presenti sugli spalti saranno all'incirca 28mila compresi i 21.247 abbonati. Inutile dire che il settore Ospiti dell'impianto leccese è sold out da giorni ma tanti altri tifosi di fede bianconera saranno dislocati in altri settori dello stadio. Si annuncia dunque uno spettacolo nello spettacolo.

Le probabili formazioni

Per ciò che riguarda invece le formazioni, entrambi gli allenatori dovranno rinunciare ad alcuni elementi di spessore.

In casa giallorossa Roberto D'Aversa dovrà fare a meno dei nazioinali Banda, Rafia e Touba, tutti impegnati in Coppa d'Africa, in corso di svolgimento in Costa d'Avorio. Out anche l'albanese Dermaku. In compenso rientra Sansone dopo un lungo stop per infortunio mentre l'argentino Pierotti, arrivato da pochi giorni dal Colon Santa Fe, partirà dalla panchina. La formazione sarà la stessa che ha affrontato la Lazio, quindi con il tridente composto da Almqvist, Krstovic e Oudin.

Nella Juventus invece Massiliamo Allegri deve fare a meno di Chiesa e Rabiot, entrambi infortunati, mentre tornano a disposizione Gatti e McKennie che hanno scontato la squalifica. Dirigerà l'incontro Doveri della sezione di Roma, fischio d'inizio alle ore 20.45.