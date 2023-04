Il Lecce vince nella bolgia del Via del Mare, batte l'Udinese e allontana dubbi e paure

Producendo il massimo sforzo nei primi venti minuti del secondo tempo il Lecce batte l'Udinese e torna ad alimentare la sua classifica in chiave salvezza. Venti minuti in cui è emerso il carattere dei giallorossi, che ha accompagnato le qualità dei singoli e ha piegato un avversario mai domo. Venti minuti, al rientro in campo dopo un primo tempo in cui lo stadio ha chiesto ai propri beniamini di dare tutto e di più, che hanno spostato l'inerzia del match dalla parte dei Baroni boys. Così il Lecce si è impossessato della partita, ha prodotto due tiri in sequenza con Di Francesco (uno è anche entrato in porta ma c'era fuorigioco), pericoli costanti e l'azione insistita che ha fruttato il calcio di rigore per fallo su Gendrey. Il gol di Strefezza è stato una liberazione, portiere spiazzato per l'1-0 che ha mandato in visibilio il Via del Mare. Ha fatto seguito una reazione ospite controllata grazie anche ai cinque cambi e ad una lucidità, oltre che compattezza, collettiva. Vittoria vitale in chiave permanenza, dicevamo. Il Lecce sale a quota 31 punti in 32 partite, torna seppur momentaneamente a +5 sulla terz'ultima e interrompe un digiuno di vittorie che durava da due mesi e dieci giorni. Dopo sette sconfitte e un pareggio ecco i tre punti che fanno tornare il sorriso a squadra e ambiente.

La cronaca

90' - Il Lecce protegge l'1-0.

78' - Baroni mette in campo Maleh, Gonzalez e Banda al posto di Oudin, Strefezza e Blin

71' - Veemente reazione friulana, Falcone para un'altra conclusione, stavolta di Ehizibue

70' - Il Lecce è più sereno in campo, come se si fosse tolto un peso.

67' - Secondo cambio nel Lecce: Romagnoli per Gendrey

59' - Lecce-Udinese 1-0. Gol di Strefezza su rigore, portiere spiazzato

58' - Il Lecce preme e reclama un rigore per fallo su Gendrey, L'arbitro va al Var. Rigore per il Lecce.

56' - Baroni sostituisce Colombo con Ceesay

48' - Ancora Di Francesco, diagonale vincente di destro e gol. Tutto fermo per fuorigioco

47' - L'occasione capita sulla testa di Di Francesco, pallone indirizzato verso lo specchio ma parato dal portiere

46' - Secondo tempo iniziato. Non ci sono cambi

45' - Lecce-Udinese è 0-0 alla fine del primo tempo. Partita che il Lecce sente per il peso dei punti in palio e per una classifica fattasi difficile. Tuttavia la squadra di Baroni ha giocato, a sprazzi, nella metà campo friulana perdendosi nei sedici metri finali. Azioni mai diventate pericolose targate Strefezza, Di Francesco, Colombo. L'Udinese, da par suo, ha tirato in porta due volte, prima con Lovric che ha chiamato Falcone a un'impegnativa parata, poi con Walace che ha sfiorato la traversa. Lo 0-0 serve a poco al Lecce che, nella ripresa, è chiamato ad accelerare. Lo stadio esorta a dare di più.

43' - La Curva Nord incinta la squadra a non mollare

41' - Falcone compie una grande parata distendendosi sulla sua destra per neutralizzare una girata di Lovric

35' - Udinese pericolosa con un colpo di testa, anche questo senza esito, sugli sviluppi di un calcio di punizione

30' - Giallorossi più convinti nella manovra offensiva, pur senza esito

20' - Il Lecce prova invano con qualche tiro da fuori, ribattuto

7' - Punizione per il Lecce dal limite su palla persa dei friulani. Tiro, deviato, fuori

4' - Iniziativa di Colombo senza convinzione

1' - Udinese subito all'attacco: Udogie fermato fallosamente da Gendrey

0' - Buona cornice di pubblico, Lecce in maglia giallorossa tradizionale, Udinese in maglia grigia

Prepartita

Il Lecce in campo alle 18.30 contro l'Udinese al Via del Mare. Giallorossi senza alternative: serve una vittoria per provare a centrare la permanenza in serie A dopo otto giornate in cui sono state collezionati sette ko e un pareggio (con solo due gol segnati). Queste le formazioni ufficiali, con Baroni che punta su Oudin nei tre di centrocampo.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil