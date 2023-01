Ora è ufficiale: Cassandro è del Lecce. Il difensore arriva dal Cittadella a titolo definitivo

Un altro rinforzo per il Lecce. Dopo il centrocampista Youssef Maleh, il club giallorosso si è assicurato le prestazioni del difensore esterno Tommaso Cassandro, 23 anni, veneziano di Dolo, prelevato a titolo definitivo dal Cittadella. Una operazione di mercato per certi versi molto simile a quella che due stagioni fa ha portato al trasferimento in giallorosso di Mario Gargiulo, poi ceduto al Modena.

Lecce, ecco Maleh. Il centrocampista è arrivato nel Salento

Cassandro sarà il vice-Gendrey anche se il neo giallorosso è in grado di giocare anche sulla fascia sinistra, come ha fatto ad esempio sabato scorso nella vittoriosa trasferta di Pisa. Il calciatore è già in città e oggi sosterrà il primo allenamento agli ordini del tecnico Marco Baroni.

"Contratto triennale"

L'ingaggio di Cassandro è stato ufficializzato dal club di via Colonnello Costadura con una nota ufficiale: "L'Us Lecce - si legge - comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cassandro dall'As Cittadella. Il terzino destro ha sottoscritto un accordo di tre anni con opzione per altri due".