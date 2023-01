Lecce, ecco Maleh. Il centrocampista è arrivato nel Salento

E' arrivato stamattina all'aeroporto di Brindisi il primo acquisto del Lecce del 2023. Si tratta di Youssef Maleh, 24 anni, centrocampista italo-marocchino, prelevato dalla Fiorentina in prestito oneroso con obbligo di riscatto a salvezza conquistata per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro. Il jolly di centrocampo, sbarcato nel Salento in compagnia della moglie, è stato accolto dal team manager Claudio Vino. Ora si sottoporrrà alle visite mediche al termine delle quali si recherà nella sede sociale di via Colonnello Costadura per firmare il contratto che lo legherà al Lecce (almeno) fino al termine di questa stagione.

Lecce, è fatta per l'italo-marocchino Maleh. Il centrocampista della Fiorentina domani sarà in città per le visite mediche

Maleh domani si allenerà allo stadio di Via del Mare agli ordini del tecnico Marco Baroni, che ne ha caldeggiato l'ingaggio, e con ogni probabilità sarà inserito nella lista dei convocati per la gara di mercoledì contro la Lazio di Maurizio Sarri. In questa stagione, il neo giallorosso ha collezionato sette gettoni di presenza in serie A con la maglia della Fiorentina.