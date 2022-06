Lecce e Serie A, la campagna abbonamenti con tutti i prezzi. Presentate anche le nuove magliette

Si va dai 2mila e 500 euro del posto Vip fino ai 305 euro dei distinti/curve. Questi i prezzi per i nuovi abbonati della stagione attesissima della Serie A per il Lecce. Ma la società premia anche i fedelissimi: in questo caso i prezzi dei tagliandi vanno dai 1.405 euro delle poltronissime ai 260 delle curve. Per i vecchi abbonati ci sarà la possibilità di avere un periodo di prelazione per la sottoscrizione dell’abbonamento. Ci sono inoltre offerte speciali riservate over70, under18 e donne.

La presentazione

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle nuove magliette e degli abbonamenti. I dettagli sono stati raccontati dal vicepresidente Corrado Liguori. Al botteghino i biglietti per partita non subiranno grosse variazioni rispetto alla passata stagione in A. Per le partite i prezzi vanno dai 19 euro per la curva fino ai 75 euro per un posto nelle poltronissime. Per le partite di cartello come Juventus, Inter e Milan i prezzi subiranno dei rincari e andranno dai 60 euro in curva fino ai 250 euro nelle poltronissime.