Tensione e scontri in autostrada dopo il match tra i tifosi di Lecce e Nocerina

Ancora autostrade protagoniste, ancora scontri tra tifosi. E’ successo tutto attorno alle 19:30 nell’area di servizio di Teano, a sud di Roma in direzione Napoli sull’autostrada A1.

I fatti

All’interno del parcheggio, si sono ritrovati un nutrito gruppo di tifosi del Lecce di rientro della trasferta di Frosinone e i sostenitori della Nocerina, che avevano seguito la formazione campana, protagonista in questa stagione nel girone G di Serie D, sul campo del Boreale, una delle squadre minori della città di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni ci sono stati dei momenti di tensione tra le due tifoserie, da tempo rivali. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per risolvere la questione. L’area di servizio per diverso tempo è rimasta chiusa per gestire il deflusso dei tifosi e per mettere in sicurezza l’area.