Lecce, una parte della tifoseria fischia a fine partita. Video

Per la prima volta in stagione il Lecce viene contestato dai propri tifosi. Alla fine della partita pareggiata contro la Sampdoria fischi da parte della Curva Nord, che ha chiesto alla squadra, con un coro, di non andare come di consueto "sotto la curva". Una parte dello stadio, soprattutto in Tribuna, ha invece applaudito, pensando alla buona prova.

Qualche coro, dal cuore della Nord, anche nei confronti del direttore Pantaleo Corvino.

La settima partita senza vittorie (un punto in sette giornate), il Verona adesso a -5, e la consapvolezza di aver sprecato un "match point" per tornare a +7 sull'Hellas e allontanarsi ancora un po', hanno fatto infuriare parte della tifoseria, che non ha preso bene il pareggio.

Un pareggio, per altro, diverso dalle ultime uscite del Lecce: la squadra di Baroni è sembrata viva, a tratti persino spumeggiante, salvo non riuscire a mettere in fondo al sacco la palla per più di una volta. I giallorossi, però, hanno tirato 30 volte verso la porta avversaria, dimostrando un enorme passo in avanti dal punto di vista del gioco rispetto a qualche uscita buia degli ultimi due mesi. Ma ciò non ha impedito la contestazione (con tanto di coro "Andate a lavorare") di una parte della Curva, per la prima volta in stagione.