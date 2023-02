Il Lecce impone il pari alla Roma (1-1). I salentini limitano la qualità di Abraham e Dybala

Un pareggio che muove la classifica. Il Lecce fa 1-1 in casa con la Roma e sale a 24 punti dopo 22 giornate, nel rispetto della media salvezza (i punti sulla terz'ultima, il Verona, sono 10). E' un Lecce bravo ad aggredire subito i più quotati avversari e a raccogliere anche i frutti. L'1-0 salentino arriva su angolo causato da un tiro da fuori di Gallo deviato da Rui Patricio. Il pallone rotola in gol su colpo di testa di Baschirotto deviato da Ibanez. Il vantaggio produce la reazione della Roma che, poco dopo il quarto d'ora iniziale, riprende il match grazie a un rigore trasformato da Dybala concesso per un fallo di mano di Strefezza. Segue un primo tempo in cui il Lecce non arretra al cospetto della qualità romanista che produce, in sequenza, due occasionissime per Abraham cui Falcone si oppone da portiere sicuro quale è. Nella ripresa la gara resta equilibrata, il Lecce contiene e, quando può, prova a spingersi, mentre la Roma gioca e attende sorniona il momento per accelerare. Tuttavia succede poco, a parte la terza occasione per Abraham (colpo di testa alla destra di Falcone), per far passare in vantaggio i capitolini. Così, dopo le sostituzioni che spezzettano ancora di più il gioco, la partita finisce 1-1. Ordinata gara del Lecce che coglie un buon pareggio dopo la vittoria di Cremona.

LECCE-ROMA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (24’ st Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (22’ st Askildsen); Strefezza (24’ st Banda), Colombo (22’ st Voelkerling), Di Francesco (42’ st Oudin). In panchina: Bleve, Cassandro, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Helgason, Ceesay. Allenatore: Marco Baroni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic (38’ st Wijnaldum), El Shaarawy; Pellegrini (42’ st Solbakken), Dybala; Abraham (38’ st Belotti). In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Marcatori: nel pt 7’ Ibanez aut. (L); 17’ Dybala (R) su rigore.

Note: spettatori 25.200 di cui 5.252 paganti e 19.948 abbonati per un incasso di 471.665,94 euro. Ammoniti: pt 17’ Strefezza (L); 33’ Ibanez (L); st 7’ Colombo (L); 17’ Gonzalez (L); 46’ Hjulmand (L). Recupero: pt 3’; st 5’. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

LA CRONACA

91' - Hjulmand atterra da dietro Dybala e prende il giallo fra le proteste romaniste che speravano in un rosso.

88' - Baroni si gioca il quinto cambio con Oudin che avvicenda Di Francesco

88' - Solbakken entra al posto proprio di Pellegrini

86' - Pellegrini lancia Dybala che non si avvede di nulla e l'azione sfuma

85' - Tiro alto di Banda dopo una serie di dribbling

83' - Anche Mourinho decide per i cambi: entrano Belotti e Wijnaldum al posto di Abraham e Matic

80' - Partita equlibrata

74' - Ancora sostituzioni nel Lecce: Pezzella e Banda rilevano Gallo e Strefezza

67' - Nel Lecce Persson e Askildsen entrano al posto di Gonzalez e Colombo

47' - Colombo verticalizza per Di Francesco, tiro di prima intenzione bloccato da Rui Patricio

Al termine di un primo tempo abbastanza equilibrato Lecce e Roma pareggiano 1-1. Come in altre circostanze i salentini di Marco Baroni partono forte e raccolgono subito i frutti della loro pressione, quasi in maniera inaspettata. Sugli sviluppi di un corner causato da un tiro di Gallo deviato da Rui Patricio c'è, infatti, il vantaggio del Lecce. Il pallone rotola in gol dopo un colpo di testa di Baschirotto deviato da Ibanez. Al vantaggio leccese la Roma risponde subito con i suoi campioni: Abraham, Matic, Dybala. Proprio ques'ultimo segna il gol dell'1-1 su rigore assegnato per un fallo di mano di Strefezza. Il pareggio maturato dopo poco più di un quarto d'ora porta il Lecce ad attaccare senza incisività (poca cosa i tiri di Strefezza e Colombo). Piace però l'organizzazione della squadra di Baroni che pressa la Roma, raddoppia, intercetta e riparte. La Roma ha più qualità e si vede. Il Lecce, però, tiene malgrado due temibilissime conclusioni di Abraham neutralizzate da Falcone.

45' - Ancora Abraham e ottima respinta di Falcone

41' - Abraham attacca lo spazio su assist di Dybala, calcia fortissimo di destro e Falcone compie ancora una buona parata deviando in angolo.

35' - Gara equilibrata, Strefezza prova da fuori ma con pallone alto, Colombo tira centrale dopo un paio di dribbling.

25' - Buon Lecce fino a questo momento, molto convinto al cospetto di una Roma organizzata e abile a muovere palla.

18' - GOL DELLA ROMA - Rigore per la Roma a causa di fallo di mano di Strefezza in area nel tentativo di intercettare il pallone da calcio d'angolo. Tira e segna Dybala. Lecce-Roma 1-1.

17' - Roma pericolosa con El Shaarawy che calcia a colpo sicuro chiamando Fancone alla deviazione in angolo.

15' - Il Lecce continua ad attaccare, Di Francesco è molto bravo nell'uno contro uno e da sinistra mette dentro due traversoni pericolosi.

7' - GOL DEL LECCE - Baschirotto colpisce di testa e il pallone, con una deviazione di Ibanez, entra in porta. Ancora una iniziativa di Federico Baschirotto in un momento di forma smagliante. Su angolo da destra, c'è il colpo di testa del numero 6 giallorosso che carambola sul corpo del difensore romanista e il Lecce sblocca il match su palla inattiva (corner nato per un tiro di Gallo da fuori deviato dal portiere). Lecce-Roma 1-0.

5' - Subito duello in velocità Baschirotto-Abraham.

Le formazioni ufficiali

Rinfrancato nel morale dopo il colpaccio di Cremona, ma per nulla appagato, il Lecce affronta alle 18 la Roma. La salvezza è ancora lontana e serviranno altri punti, all’incirca tredici, per tagliare l’ambito traguardo. È con lo stato d’animo di chi ha voglia di continuare a stupire che i salentini scenderanno in campo oggi al "Via del Mare" per affrontare una delle big della serie A, la Roma, appunto, di Josè Mourinho. Avversario difficile, la Roma, tornata ad essere protagonista in Italia e in Europa dopo un avvio di stagione a corrente alternata.