Soci, giocatori, tifosi: parla il presidente Sticchi Damiani: «Lecce, il futuro è assicurato»

Il big-match con il Pisa, la voglia di conquistare la serie A, il grande lavoro fatto per patrimonializzare l’organico e al tempo stesso alleggerire il monte ingaggi complessivo della squadra, lo stato di “salute” del club con particolare riferimento anche al clima che regna attualmente tra i soci del sodalizio di via Colonnello Costadura. A poche ore dalla partita che può valere un’intera stagione, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha deciso di scendere in campo e di tranquillizzare tutto l’ambiente attorno alla squadra giallorossa, soffermandosi per circa 45 minuti sui temi più cari alla tifoseria leccese.

APPROFONDIMENTI LA VIDEOINTERVISTA Il presidente del Lecce Sticchi Damiani a poche ore dal big-match col... SERIE B Il capitano del Lecce, Fabio Lucioni suona la carica: «Pronti... CALCIO SERIE B Verso Lecce-Pisa, De Vitis vota i bomber: «E Coda mi...

Verso Lecce-Pisa, De Vitis vota i bomber: «E Coda mi somiglia»



Presidente, in questi giorni c’è un grande entusiasmo intorno al Lecce. Il Salento aspetta con trepidazione la gara di lunedì al Via del Mare contro il Pisa e per l’occasione ci saranno circa 25mila spettatori. Se lo aspettava?

«Che dire, è una risposta straordinaria, pazzesca del Salento che ancora una volta ha voluto essere al fianco di questi ragazzi protagonisti fino a questo momento di un campionato strepitoso. Ora siamo dinanzi alla stretta finale ed è giusto che la gente spinga e che questi ragazzi sentano il beneficio, l’energia e l’entusiasmo di tutto il popolo giallorosso».

Lei come sta vivendo questo momento?

«Come lo vive ogni tifoso del Lecce. All’inizio della stagione avremmo dato qualsiasi cosa per poter vivere una situazione del genere, con la possibilità di essere padroni del nostro destino a 270’ dalla fine della stagione regolare. Non bisogna dimenticare che in estate, e anche successivamente, tanti club hanno investito molte più risorse di noi ed ora ce li ritroviamo alle spalle. Noi del Lecce, dai dirigenti ai soci, dai calciatori agli allenatori fino al nostro meraviglioso pubblico abbiamo unito le forze per colmare il gap rispetto a chi invece ha costruito organici più ambiziosi ed attrezzati ed ora ci apprestiamo a vivere una partita in clima dall’entusiasmo a dir poco pazzesco, forse incredibile».

Il Salento ha risposto ancora una volta “presente”, non crede?

«È proprio così. La risposta del territorio è stata straordinaria e non parlo solo di chi vive nella provincia di Lecce o in quelle limitrofi. Noi salentini siamo all’incirca un milione di persone e alcune migliaia, pur essendo sparse in giro per il mondo, non hanno mai smesso di amare il Lecce. Lunedì al Via del Mare ci saranno 25mila tifosi di fede giallorossa ma sono certo che la partita sarà seguita con trepidazione anche davanti alla tv, in tutto il mondo, poiché il nostro è un territorio con un senso d’appartenenza unico. E’ difficile trovare situazioni analoghe nel resto d’Italia e parlo anche della serie A. Grazie di cuore a tutti per l’affetto che state dimostrando nei confronti del Lecce».

Tecnico e squadra come vivono questi giorni che separano dal match col Pisa?

«Lo staff tecnico e tutti i ragazzi sono rimasti colpiti da tutto questo affetto e sanno bene quanto sia importante questo traguardo per la gente. Da presidente mi sento di assicurare che i ragazzi daranno tutto sul campo e suderanno la maglia perché ci tengono tantissimo».

Il capitano del Lecce, Fabio Lucioni suona la carica: «Pronti per la sfida col pisa. I 25mila tifosi saranno il dodicesimo uomo in campo»