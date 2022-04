Il presidente del Lecce Sticchi Damiani a poche ore dal big-match col Pisa: «Il clima tra i soci è sereno» L'intervista video

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, scende in campo a poche ore dal big-match con il Pisa per ringraziare il Salento per l'attaccamento alla squadra dimostrato soprattutto in questi ultimi giorni e per fare chiarezza su alcuni aspetti di natura finanziaria. «Il clima tra i soci è sereno e posso assicurare che questo club ha un futuro roseo considerato che, grazie al lavoro fatto, nella prossima stagione si potrà partire con una base di 23 calciatori di proprietà e senza più il peso di calciatori in esubero», ha sottolineato Sticchi Damiani.