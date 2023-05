Lecce, tennis serie C: la squadra femminile vola alle fasi nazionali e si gioca la B ai play off

La squadra femminile del Circolo Tennis Lecce “Mario Stasi” vince il proprio girone del campionato di serie C ed approda per la prima volta alle fasi nazionali per giocarsi nei play off 8 ( in programma il 25 giugno ed il 2 luglio) il salto in serie B2. Un traguardo storico per la formazione capitanata dal maestro Juan Iliev che vede tra le protagoniste anche la neo eletta presidente dello storico circolo leccese Alessandra Termini: «Sono orgogliosa per il risultato raggiunto dalle ragazze, che hanno dimostrato un grande impegno per tutto l’arco della stagione.

Adesso ci concentriamo per i prossimi due impegni, fondamentali, che possono regalarci il sogno della promozione in serie B».

Andreina Pino, Giulia Porzio, Giorgia Sticchi, Francesca Viola, Anna Giliberti e Ginevra Puce sono le altre componenti della squadra e la maggior parte di loro arrivano dal vivaio del circolo di Piazzetta Arco di Trionfo. «Stiamo facendo un gran lavoro con il tennis femminile all’interno del nostro Circolo, e la qualificazione ai play off ne è la prova», sottolinea il capitano Iliev. Nei prossimi giorni i sorteggi per conoscere il nome della squadra contro cui le ragazze leccesi disputeranno le due partite dei play off che potrebbero valere il grande salto in serie B2.