Dopo aver affrontato Salernitana e Roma, gare che hanno fruttato alla classifica del Lecce ben quattro punti, oggi Luca Gotti torna nel tempio del calcio italiano per la sfida con il Milan. Un incrocio di interessi che vede da una parte la squadra di Stefano Pioli, proiettata verso la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League e con la possibilità concreta di chiudere il campionato alle spalle della capolista Inter, dopo aver inseguito a lungo la Juventus, ora in fase calante; dall’altra invece ci sono i giallorossi del Salento che vanno a caccia degli ultimi punti necessari per conquistare l’agognata salvezza. Sarebbe la seconda di fila dopo quella festeggiata all’U-Power Stadium di Monza undici mesi fa.

È quasi superfluo dire quanto sia favorita la corazzata rossonera nel confronto con la giovane e brillante formazione salentina. Ciò però non condizionerà questo pomeriggio i ragazzi di Luca Gotti, che giungono alla sfida con i rossoneri dopo aver messo alle corde un’altra big della serie A, la Roma di Daniele De Rossi, tornata a casa con un solo punto e per giunta strappato con i denti. D’altronde, si sa, nel calcio coppe, trofei e scudetti vinti non scendono mai in campo, anche il Milan sa bene che bisogna rimboccarsi ogni volta le maniche e dimostrare sul rettangolo verde la propria superiorità. I rossoneri tra l’altro non hanno ancora dimenticato quanto è accaduto nella gara di andata giocata al Via del Mare lo scorso novembre: avanti di due reti al termine del primo tempo, Theo Hernandez subirono nella ripresa la clamorosa rimonta dei giallorossi firmata da Sansone, Banda e Piccoli, cui però il Var negò la gioia del gol della vittoria per un presunto pestone dello stesso attaccante bergamasco sul difensore Thiaw. A dimostrazione che nel calcio non c’è mai nulla di scontato. Chiaramente oggi il Milan avrà dalla sua, oltre alla qualità dei campioni in organico, anche un “Meazza” stracolmo di tifosi. Ma non sarà solo il Lecce. Se nelle gare casalinghe il Via del Mare è sempre sold-out, anche in trasferta la tifoseria leccese fa registrare spesso numeri importanti. Oggi ad esempio il settore ospiti potrebbe ospitare all’incirca duemila sostenitori salentini.

Quanto alla formazione, Gotti sembra intenzionato a dare fiducia agli stessi uomini che hanno affrontato la Roma, certamente però con qualche accorgimento tattico differente rispetto a lunedì scorso. Non è da escludere però l’esclusione di uno tra Krstovic e Piccoli a favore di un centrocampista, Oudin o Gonzalez. Nel Milan assenti Thiaw a scopo precauzionale e Loftus-Cheek per squalifica. Fischio d’inizio alle 15 affidato all’arbitro Massimi di Termoli.