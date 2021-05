Lecce-Reggina 2-2 live I giallorossi si giocano la promozione diretta in serie A

30' - Il Lecce reagisce subito con il solito Coda la cui azione non sortisce l'effetto sperato

27' - Gol Reggina 2-2 - I calabresi raggiungono il 2-2 grazie a Montalto. Azione di Orji che tira, Gabrie respinge, Montalto è pronto e ribadisce in gol.

16' - Gol Lecce 2-1 - Lecce in vantaggio grazie a un altro gol di Stepinski. Stavolta è Coda a propiziare il gol con un'azione conclusa con un tiro, respinge il portiere, irrompe Stepinski e segna.

14' - Gol Lecce 1-1 - Il Lecce ha pareggiato con Stepinski. Colpo di testa su suggerimento di Mancosu

13' - Edera, l'autore del gol, sostituito per infortunio.

9' - Il Lecce reagisce. Coda in area calcia di destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma senza successo

7' - Gol Reggina 0-1 - Amaranto subito in vantaggio con un gol di Edera. Edera segna su cross dalla sinistra di Bellomo. Partita in salita per il Lecce.

Il Lecce, ancora in corsa per la A diretta, affronta la Reggina, ancora in corsa per un posto nei playoff, nella penultima giornata del campionato di calcio di serie B.

Formazioni iniziali

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski, Coda. A disp. Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Yalcin, Nikolov, Dermaku, Listkowski, Gallo, Henderson, Tachtsidis, Rodriguez. All. Eugenio Corini.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Loiacono, Liotti; Crisetig, Crimi; Rivas, Bellomo, Edera; Montalto. A disp. Guarna, Plizzari, Cionek, Menez, Orji, Petrelli, Bianchi, Denis, Chierico, Dalle Mura, Lakicevic. All. Marco Baroni.