L'Happy Casa Brindisi, la crisi, l'esordio in A di coach Esposito, l'era Sakota Video

Adesso è proprio notte fonda per l'Happy Casa Brindisi. La quinta sconfitta di fila (in totale in verità sono otto considerando anche i tre ko in Europa) certifica una situazione disastrosa, che fa davvero molta paura. Dopo Reggio Emilia, Tortona, Pesaro e Napoli domenica a fare festa è stata la neopromossa Pistoia di coach Brienza, che ha fatto semplicemente il suo compito per conquistare il suo primo successo stagionale. Le parole di Marco Esposito (“siamo in fondo alla classifica e tutti ora devono essere più aggressivi ed avere un senso di urgenza”) alla fine della partita con Pistoia sono emblematiche. La prima decisione presa dalla dirigenza di contrada Masseriola è stata quella di affidare la panchina a Dragon Sakota. Ma non sarà l’unica novità, perché è altrettanto evidente che ci sono alcuni giocatori che altrove hanno fatto cose egregie, ma non qui a Brindisi. Ecco lo stato d'animo attuale nelle parole di Marco Esposito.