Bari esplode d'azzurro: al San Nicola atmosfera da brividi. L'inno emoziona tutti tra striscioni e giochi di luce

L'inno emoziona tutti. Prima ancora i giochi di luce. Il San Nicola era pronto a un evento così importante: una partita della Nazionale, sette volte dopo l'ultima volta. Oltre 53mila spettatori per Italia-Malta: lo stadio è lo spettacolo nello spettacolo, al di là del risultato e della partita. I giochi di luci quando lo speaker ha annunciato le formazioni è stato mozzafiato. Poi l'inno nazionale, cantato a squarciagola da tutto lo stadio, soldout ormai da diversi giorni.

Al fischio d'inizio il sostegno è incessante. Bari è l'immagine bella dell'entusiasmo per la maglia azzurra, in una settimana particolare, in cui ha tenuto banco il caso scommesse, anche in ritiro. Questa è la risposta più bella a tutto: Bari che esplode d'azzurro.